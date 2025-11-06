Consejo Coordinador de Los Cabos alza la voz y condena asesinato de Carlos Manzo

El Consejo Coordinador de Los Cabos condenó el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, político y activista de Uruapan, Michoacán, en un pronunciamiento público titulado “Sacudiendo conciencias”.

El organismo destacó la labor de Manzo Rodríguez en defensa de la libertad, la justicia y el bienestar comunitario, y llamó a la sociedad civil de Los Cabos a no permanecer indiferente ante la violencia y la impunidad.

“Este caso es un espejo que nos invita a reflexionar. La indiferencia ante la violencia y la impunidad puede arraigarse en cualquier comunidad”, afirmó el Consejo.

El CCC también exhortó a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— a garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y la confianza ciudadana, sin pretextos ni compromisos que pongan en riesgo estos principios. Además, pidió a la clase política actuar con ética y responsabilidad, evitando pactos que vulneren el bien común.



“Exhortamos a todos los partidos y grupos políticos a mantener una conducta ética y responsable y no pactar con intereses contrarios al bien común”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento, firmado por Julio César Castillo Gómez, presidente ejecutivo del CCC, junto con representantes de cámaras empresariales, colegios profesionales y asociaciones locales, reafirma el compromiso del sector organizado de Los Cabos con la unidad social, la paz y el Estado de Derecho.

El Consejo concluye su mensaje con un llamado a la defensa del orden jurídico, la libertad y la seguridad, valores fundamentales para el futuro de los ciudadanos en México.