Condenan a tres décadas de cárcel al feminicida de Leslie en La Paz

Andrés Armando “N” fue condenado a 30 años de prisión por el feminicidio de Leslie Desiré “N”, ocurrido entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de 2024 en La Paz, Baja California Sur. La audiencia se celebró el pasado 8 de septiembre en el Centro de Justicia Penal, donde la agente del Ministerio Público presentó pruebas periciales y jurídicas que confirmaron la responsabilidad del acusado, quien privó de la vida a la víctima con un objeto punzocortante.

De la desaparición a la captura

Leslie Desiré fue reportada como desaparecida la noche del 27 de julio en La Paz. Cinco días después, el 1 de agosto, su cuerpo fue localizado en una brecha del ejido Chametla. El 3 de agosto, la PGJE aprehendió a Andrés Armando en el kilómetro 213 del tramo carretero La Paz–Ciudad Insurgentes.

Incremento de feminicidios en BCS

El caso de Leslie ocurre en un año marcado por un aumento en la violencia feminicida en Baja California Sur. Según cifras oficiales, en 2024 se registraron ocho feminicidios, frente a los dos de 2023. De estos ocho casos, solo dos han recibido sentencia condenatoria, dos permanecen con órdenes de aprehensión pendientes y tres continúan en etapa de investigación.

Recuento de feminicidios en BCS durante 2024

1 de enero – María Guadalupe “N”, asesinada en la colonia El Zacatal, San José del Cabo. Caso en etapa intermedia.

6 de abril – Dulce “N”, hallada en un vehículo en Vista Hermosa, San José del Cabo. Espera de fecha para juicio oral.

31 de mayo – Nayeli “N”, asesinada con arma de fuego en la invasión López Obrador, Cabo San Lucas. Caso en investigación complementaria.

21 de julio – Reyna Margarita “N”, encontrada en tramo La Paz–Cabo San Lucas, ejido Plutarco Elías Calles. Presunto responsable con orden de aprehensión.

27 de julio – Leslie Desiré “N”, localizada sin vida en Chametla, La Paz. Responsable con sentencia de 30 años .

24 de agosto – Karen Anahí (16 años) y Ernestina (69 años), halladas en El Rebaje, Mulegé. Caso con sentencia condenatoria bajo la Ley de Justicia Penal para Adolescentes.

2 de septiembre – Ciudad Insurgentes, peritajes confirmaron feminicidio en uno de los cuerpos hallados en División del Norte; presunto agresor se suicidó.

25 de diciembre – María Isabel “N”, localizada en Vado de Santa Rosa, San José del Cabo. Con orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Situación en 2025

En lo que va de 2025, se han registrado cuatro feminicidios en Baja California Sur. En tres casos, los presuntos responsables ya fueron detenidos, mientras que uno permanece en investigación.

