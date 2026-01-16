Condenan a cuatro años de prisión a hombre por portar arma de uso exclusivo en La Paz

Un juez federal dictó sentencia condenatoria contra un hombre identificado como Lorenzo “N”, luego de que fuera detenido en posesión de un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en hechos ocurridos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el caso se originó tras una llamada realizada por un elemento de la Policía Estatal, quien durante un recorrido de vigilancia en la colonia Agua Escondida recibió el reporte de un vehículo en el que presuntamente viajaban personas armadas.

Al ubicar la unidad, los agentes le dieron alcance y lograron la detención de tres personas, además del aseguramiento de un arma de fuego, lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en Baja California Sur para el inicio de la investigación correspondiente.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron además dos cargadores, 29 cartuchos útiles, cinco juegos de placas vehiculares del estado de Baja California Sur y 13 vehículos, algunos de ellos con reporte de robo en el extranjero.

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo la vinculación a proceso. Posteriormente, en una audiencia de procedimiento abreviado, se dictó sentencia condenatoria contra uno de los detenidos.

El juez de control impuso a Lorenzo “N” una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 8 mil 259 pesos con 22 centavos, por el delito de portación de cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

