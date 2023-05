En condiciones deplorables resguardan a niños en guardería señalada por maltrato infantil

La Paz- Acostados sobre colchonetas uno casi encima del otro, dejados a su suerte encerrados en un pequeño cuarto, e incluso algunos otros que cuando tienen sed beben agua del lavabo del baño, es como cuidan a los niños en la guardería “Mundo Rey II”, la estancia que tiene dos denuncias por maltrato infantil en contra de los menores que son recibidos en sus instalaciones.

26 infantes viven la mayor parte del día en condiciones deplorables e ignorados por el equipo de trabajo de la guardería ubicada en el fraccionamiento Bellavista de La Paz. de acuerdo con un video enviado a la redacción de CPS Noticias, los niños esperan a que sus padres vuelvan por ellos sin aparente supervisión y bajo el riesgo de sufrir accidentes u otros incidentes que pudieran derivar en graves consecuencias.

Se ha señalado que desde que llegan a la guardería los niños más pequeños son sentados en sillas tipo “periqueras” pegadas a la pared de una reducida habitación donde pasan toda la mañana y tarde, y cuando los vence el sueño no tienen otra opción que dormirse sentados. Los más grandes conviven con sus compañeros entre empujones, manotazos, jalones de pelo y patadas, ya que no existe una autoridad que tenga control sobre el grupo de menores que supuestamente están bajo responsabilidad de las trabajadoras que laboran en ese lugar.

El pasado 9 de marzo, la hija de Alberto Reyes Galicia fue entregada en la puerta de la guardería con quemaduras en ambos pómulos y golpes en sus brazos zona baja de la espalda. Pese a que el papá de la víctima exigió una explicación al personal del centro, no supieron darle razones. El jefe de familia y su esposa interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por agresión física a un menor de edad en contra de quien resulte responsable, después de haber dado de baja de la guardería a su pequeña de 2 años.

“Inmediatamente yo acudo a la guardería para entrevistarme con la responsable de esta misma, la cual me dice que no se enteró, no supo que sucedió, no me dio respuesta y hasta el día de hoy no me ha dado respuesta. Me dijo que tal vez la maestra responsable del grupo tal vez haya visto que le había pasado, pero esa noche ya no se encontraba ahí porque era tarde. Al otro día temprano yo llego a preguntarle a la maestra porque sabemos que son niños, sabemos que tal vez pudo haberse caído, pero ellos nos saben que sucedió.”