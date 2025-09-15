¡Cuidado! Detectan condones piratas en México y podrían ser peligrosos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lanzó una alerta sanitaria tras descubrir que se están vendiendo en México condones SICO INVISIBLE piratas. La empresa RB Health México reportó que un lote no correspondía a ninguno de los distribuidos oficialmente en el país.

El producto falsificado corresponde al lote 100623558, con fecha de caducidad septiembre de 2026. La autoridad sanitaria advirtió que no se sabe con qué materiales se fabricó ni en qué condiciones, lo que podría representar un riesgo para la salud.

¿Qué hacer si compraste los condones piratas?

La COFEPRIS pidió a la población no usar este producto, revisar que el empaque no tenga errores y denunciar su venta en el portal de Denuncia Sanitaria. Si alguien ya lo utilizó y tuvo un problema, debe reportarlo en el sistema de Tecnovigilancia para incidentes adversos.

Llamado a farmacias y distribuidores

La autoridad también pidió a farmacias y distribuidores revisar sus inventarios, inmovilizar el lote sospechoso y notificar de inmediato. Además, recordó que solo deben comprar a proveedores autorizados para evitar riesgos a los consumidores.

COFEPRIS aseguró que continuará con las acciones de monitoreo para detectar productos irregulares y evitar que lleguen al público.

