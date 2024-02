Conductor distraído cayó a una zanja en la Francisco Villa en La Paz

Un conductor cayó con su automóvil a una zanja ubicada en una calle en construcción durante la madrugada del viernes 23 de febrero, alrededor de las 04:30 horas, en la intersección de las calles 5 de Mayo y Municipio Libre, en la colonia Francisco.

Elementos de seguridad arribaron al lugar, donde observaron el vehículo tipo sedán color gris, volcado sobre la zona. El conductor fue identificado como Uriel “N” de 23 años.

Una unidad paramédica se trasladó al lugar, afortunadamente la persona involucrada no resultó herida por el siniestro, por lo que no requirió traslado. El automóvil fue retirado del lugar gracias a una grúa particular.

GC