Conductor que huyó tras accidente fatal en Los Cabos enfrentará proceso en libertad

Jorge Alberto “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en un accidente automovilístico fatal en San José del Cabo, ocurrido la madrugada del 7 de septiembre en el entronque conocido como la “Y griega”, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más con lesiones graves.

Según la carpeta de investigación, el imputado conducía a exceso de velocidad una camioneta Dodge Dakota modelo 2007, en dirección de San José del Cabo a Cabo San Lucas, cuando perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un automóvil Dodge Attitude 2011, el cual terminó completamente destrozado.

Tras el impacto, murieron en el lugar dos hombres y una mujer, mientras que un cuarto ocupante resultó con fracturas faciales y traumatismo craneoencefálico, lesiones que pusieron en riesgo su vida. El conductor presuntamente huyó del lugar del accidente, lo que agravó su situación legal.

En la audiencia inicial celebrada el pasado 19 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que el juez de control vinculara a proceso a Jorge Alberto “N” por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Como medida cautelar, el imputado no podrá salir de la ciudad y deberá firmar periódicamente ante la autoridad judicial mientras se desarrolla el proceso. El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento