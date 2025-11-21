Conductor imprudente del malecón de La Paz es identificado y presuntamente vinculado a diputado local

El conductor imprudente que protagonizó maniobras temerarias con una pick up en el malecón de La Paz ha sido identificado por ciudadanos como presunto chofer del diputado local Sergio Polanco. La acusación salió a la luz en redes y medios locales, lo que desató un debate sobre la responsabilidad política y la seguridad vial en espacios públicos concurridos.

Las imágenes del vehículo realizando “vueltas bomberas” en un punto de alta afluencia peatonal evidenciaron un acto de peligro para peatones y conductores de la zona en un contexto donde la transparencia política son temas altamente sensibles.

Diputado se deslinda

Horas después de que se difundiera en redes el supuesto vínculo entre el conductor imprudente y el diputado Polanco, el equipo de asesores de éste lanzó un comunicado en el que aseguran que, en el mes de agosto, dicho conductor fue dado de baja y que ya no existe relación laboral alguna. De esta manera, el legislador busca distanciarse del episodio y preservar su reputación ante acusaciones que pueden afectar su credibilidad ante la ciudadanía.

El caso genera preguntas urgentes sobre la fiscalización del transporte en zonas turísticas y críticas como el malecón, así como sobre la rendición de cuentas de funcionarios públicos que podrían verse involucrados en conductas imprudentes.

Por su parte las autoridades no han informado si se actuará de alguna forma en contra del conductor imprudente, lo que ha despertado en redes sociales preocupación por la falta de supervisión y castigo en un sitio que registra alta afluencia y antecedentes de incidentes graves, tal como el que ocurrió el 3 de noviembre, cuando un jeep arrolló a cinco jóvenes afuera de un bar.