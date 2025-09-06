Conductor sobrevive tras ser arrastrado por arroyo en San Pablo

El incidente ocurrió en el arroyo de San Pablo, en el tramo carretero que conecta Guerrero Negro con Vizcaíno, cuando un conductor decidió atravesar la corriente de agua durante la temporada de lluvias.

A pesar de la fuerza del agua, el hombre fue rescatado con vida, mientras que su vehículo fue arrastrado y quedó inservible, mostrando la fuerza del arroyo en una imagen que ha circulado en redes sociales.

Advertencias ignoradas

Las autoridades en Guerrero Negro han reiterado en múltiples ocasiones la recomendación de no cruzar arroyos cuando están crecidos, debido al riesgo que representan para la vida de los conductores y peatones. Sin embargo, la imprudencia persiste y genera situaciones de peligro y pérdidas materiales.

Contexto y conclusión

Este caso en San Pablo en Guerrero Negro refleja la importancia de seguir las medidas preventivas de seguridad vial durante la temporada de lluvias. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero la pérdida del vehículo sirve como recordatorio de los riesgos que implica ignorar las advertencias de las autoridades.

