Conductor de Telediario, Yari Martínez, sufre caída en vivo (video)

El conductor regiomontano Yari Martínez vivió un momento inesperado al sufrir una caída durante la transmisión del noticiario de Telediario. El incidente ocurrió alrededor de las 17:27 horas del miércoles, justo cuando enviaba a un corte comercial.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el conductor se recargó en su silla y ésta se venció, provocando que terminara en el suelo mientras la emisión seguía en vivo.

En el set se encontraba su compañera de noticias, Dany Martín, quien reaccionó de inmediato e intentó sostenerlo para evitar que la caída fuera mayor. Sin embargo, a pesar del intento, Yari Martínez terminó golpeando levemente su cabeza.

Tras el regreso del corte, el conductor explicó al público que la silla se fue hacia atrás de manera repentina, lo que ocasionó el accidente. Aseguró que se encontraba bien y que solo fue un susto.

▶ ¡Suelo! 😱 Nuestro conductor Yari Martínez sufrió una caída en vivo que rápidamente se hizo viral y explica la razón del incidente 💺 😅 📺 #TelediarioDel6 con @DanyMartin91 y @yari_trevino pic.twitter.com/4b3DNJ7RBO — @telediariomty (@telediariomty) September 17, 2025

El noticiario informó que el periodista no sufrió lesiones graves y continuó con la emisión sin mayor contratiempo, demostrando profesionalismo ante el percance ocurrido en vivo.

Compañeros de Telediario expresaron su apoyo a Yari Martínez y destacaron que reaccionó con buen humor, minimizando el hecho para tranquilizar a la audiencia.

El periodista es conocido por su trabajo como conductor de Telediario del canal 6 y como coordinador de información de la Mesa de Asignaciones en Monterrey, donde organiza la agenda informativa.

Además de su labor en el noticiario, Yari Martínez produce la cápsula “Joyas del Asfalto”, en la que cada semana presenta automóviles destacados de Nuevo León, combinando su pasión por los autos con su trabajo en televisión.