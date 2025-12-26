Incrementa Los Cabos conectividad aérea; Frontier Airlines anuncia vuelos a Atlanta y Las Vegas

La aerolínea Frontier Airlines anunció el lanzamiento de un nuevo servicio directo desde el Aeropuerto Internacional de Los Cabos hacia dos importantes destinos en Estados Unidos: Atlanta (Georgia) y Las Vegas (Nevada), programado para comenzar este mes de diciembre de 2025 con vuelos semanales sin escalas.

El nuevo servicio de Frontier desde Los Cabos forma parte de su plan de expansión de rutas internacionales para ampliar su presencia en el mercado mexicano y ofrecer opciones de viaje adicionales entre Baja California Sur y aeropuertos clave del país vecino.

De acuerdo con la aerolínea, las rutas sin escalas conectarán directamente Los Cabos con el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) y el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas (LAS), con vuelos programados semanalmente a partir de la fecha establecida.

Las autoridades de Frontier destacaron que la apuesta por estas rutas responde a la demanda creciente de viajes entre México y Estados Unidos, y buscan fortalecer la conectividad aérea de Los Cabos como destino turístico y punto de salida hacia distintas regiones del vecino país.

El incremento en la oferta de vuelos de Frontier también responde a una estrategia más amplia de la compañía para expandir su red de servicio internacional, en paralelo a otras nuevas rutas lanzadas en 2025 en Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica.

Los boletos para estas rutas desde Los Cabos estándisponibles a través de los canales oficiales de Frontier y permitirán a pasajeros mexicanos y turistas acceder a viajes directos a destinos con conexiones hacia múltiples ciudades estadounidenses, ampliando las opciones de conectividad y oferta aérea desde la península de Baja California Sur.

Este anuncio se suma a otras iniciativas de la aerolínea para diversificar sus rutas internacionales, consolidando a Frontier como actor clave en la interconexión aérea entre México y Estados Unidos durante la temporada alta de viajes.

