Realizan conferencia “Gobierno y Comunidad” en el Teatro de la Ciudad de La Paz

El Teatro de la Ciudad en La Paz recibió a decenas de ciudadanos interesados en la vida pública. El motivo fue la conferencia titulada “Gobierno y Comunidad”. Este evento fue organizado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. El ponente principal fue Francisco Luciano Concheiro Bórquez. Él es el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Durante la charla, Concheiro explicó qué significa realmente gobernar hoy en día. Para el funcionario, el ejercicio público debe basarse en la cercanía y la sensibilidad social. Afirmó que un buen gobierno debe colaborar de forma constante con la gente. Según sus palabras, se debe atender al pueblo sin marcar distinciones ni permitir brechas sociales.

El conferencista señaló que las decisiones no deben tomarse solo desde las oficinas. El trabajo real debe partir del territorio y de las necesidades que tiene la población. Para Concheiro, un modelo de gestión exitoso es aquel que pone a la comunidad en el centro de todo. Esto permite que el diálogo entre autoridad y ciudadano sea honesto y directo.

Participación ciudadana y cultura política en La Paz

Este tipo de charlas buscan despertar el interés de los sudcalifornianos en temas políticos. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura impulsa estos espacios como parte de su agenda académica. En Baja California Sur, la participación de la gente ha crecido mucho en los últimos años. Esto obliga a los gobernantes a ser más transparentes y a trabajar de la mano con los barrios y colonias.

La conferencia generó muchas reflexiones entre los asistentes al teatro. Muchos ciudadanos coincidieron en que el diálogo es la mejor herramienta para resolver problemas locales. Luciano Concheiro recordó que el poder solo tiene sentido si se usa para ayudar a los demás. La charla terminó con una sesión de preguntas donde el público pudo expresar sus puntos de vista sobre la gestión pública.

Finalmente, las autoridades culturales agradecieron la buena respuesta de la comunidad paceña. Estos foros seguirán realizándose para analizar temas sociales que afectan a nuestro estado. La meta es clara: construir un gobierno que realmente trabaje con y para la ciudadanía. La educación y la cultura son los pilares para lograr este cambio en la forma de gobernar.

