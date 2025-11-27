Conferencia de prensa sin prensa es brindada por Noroña tras polémica con viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz

La controversia política en torno al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, escaló en el Senado después de que el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, arremetiera nuevamente contra la alcaldesa Grecia Quiroz. Sus declaraciones provocaron una conferencia de prensa convocada para intentar defenderse, pero ningún medio asistió al encuentro, lo que incrementó la tensión pública.

El senador señaló que sus comentarios fueron interpretados de manera malintencionada, luego de afirmar en días previos que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, habría adoptado una postura “de ultraderecha Fascista” y que su deseo por contender por la gubernatura de Michoacán respondía a una “ambición despertada”. Dichas afirmaciones generaron críticas inmediatas y obligaron al legislador a fijar postura.

Pese a la expectativa, el salón asignado para la conferencia permaneció lleno de sillas vacías. El legislador expresó que “no le sorprendía el vacío”, pues aseguraba que existía una campaña en su contra impulsada por medios y actores políticos con intereses adversos antes las acusaciones relacionadas con el caso Uruapan.

En su mensaje, Fernández Noroña acusó a quienes lo han criticado de manipular sus palabras y reiteró su señalamiento sobre las sospechas de participación de actores políticos en el asesinato de Carlos Manzo, entre ellos un diputado federal y otro senador de Morena. De acuerdo con su postura, los medios solo buscaban declaraciones de legisladoras para fortalecer una narrativa parcial.

Asimismo, negó categóricamente haber hecho comentarios misóginos y afirmó que sus palabras correspondían únicamente a “una posición política”. Aseguró que “no había un gramo de misoginia” en sus señalamientos, pese a que dichos comentarios fueron duramente cuestionados por distintos sectores.

También agregó que quienes lo acusan de misoginia han sido los mismos que, según él, han promovido ataques en contra de la modelo mexicana Fátima Bosch. En su argumento, defendió que estos ataques evidenciaban un doble rasero entre quienes lo critican por su postura hacia Grecia Quiroz.

El legislador subrayó que esas mismas voces guardaron silencio ante un reciente caso de acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico. Por ello, afirmó que la discusión se había convertido en un tema político y partidista, no en un debate genuino sobre violencia de género.

Antes de finalizar, Fernández Noroña recordó que posee espacios digitales donde puede defenderse, pero que optó por acudir al Senado para realizar un pronunciamiento institucional. Lamentó que, pese a ello, la respuesta fuera un absoluto vacío por parte de los medios.