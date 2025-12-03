La confianza empresarial de México cae a su nivel más bajo en 3 años: INEGI

La preocupación domina el panorama económico de México, luego de que la percepción de sus líderes empresariales alcanzara el nivel más bajo en tres años, según reportes del INEGI. La inseguridad pública, junto con la incertidumbre interna y externa, son los principales factores que golpean gravemente el clima de negocios nacional.

El Indicador Global de Opinión Empresarial cayó hasta los 48.3 puntos en noviembre, estableciendo su nivel más bajo desde diciembre de 2022. Este resultado significa que el indicador se mantiene en territorio pesimista por noveno mes seguido, al ubicarse debajo del umbral crítico de las 50 unidades.

Estos datos revelan señales claras de fragilidad en las expectativas de los distintos sectores productivos, según comentó Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex. Los expertos anticipan que el empresariado mantendrá una postura de cautela, sobre todo por la desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre y las dudas sobre el comercio mundial.

¿Qué sectores productivos están perdiendo más confianza?

Los cuatro grandes sectores evaluados que componen el indicador total reportaron disminuciones en su medición anual durante el mes de noviembre. El sector de la construcción es el más golpeado, ya que acumuló 15 meses en terreno pesimista, ubicándose por debajo del umbral de 50 puntos.

Dentro de la construcción, el rubro relacionado con si es el momento adecuado para invertir sufrió el mayor revés anual, con una caída de 7.9 unidades. De igual forma, la confianza de los comerciantes experimentó una baja anual significativa de 4.2 unidades, ligando nueve meses en terreno negativo.

La debilidad en la creación de empleo durante la segunda mitad del año influye en que las familias reduzcan su consumo. Además, el sector comercio resulta especialmente vulnerable a los efectos de la inseguridad.

El sector manufacturero tuvo una disminución anual de 3.5 puntos, destacando el desplome de 7.6 puntos que registró el componente ligado a la inversión. Gran parte de esta desconfianza se relaciona con las empresas exportadoras, afectadas por los aranceles que Estados Unidos impuso y la incertidumbre en la renegociación del T-MEC.

¿Consideran los expertos que es buen momento para invertir en México?

Los resultados generales del Indicador revelan que el sentir de los empresarios coincide en que la situación económica actual de sus negocios no es la mejor. Esto indica que el momento presente no es propicio para ejecutar nuevas inversiones, en un contexto de menor impulso económico.

Una clara mayoría de los especialistas consultados, un 56%, piensa que actualmente es un mal momento para realizar nuevas inversiones. Solo un 2% de los encuestados considera que las condiciones actuales son favorables para invertir.

Esta visión cautelosa coincide con la revisión a la baja del pronóstico de crecimiento del PIB para el año, fijado por especialistas del sector privado en apenas 0.4%. Además, 51% de los expertos encuestados por el Banco de México cree que el clima de negocios en el país permanecerá sin cambios durante los próximos seis meses.