Confirmado el programa Impulso continuará en el 2024

En convivencia con los 129 promotores de deporte y cultura de Impulso, la Presidenta Municipal, Milena Quiroga Romero, confirmó que el programa continuará en el año 2024 con la meta de superar más de 5 mil niños, niñas y jóvenes inscritos en alguna de las disciplinas que se ofrecen de manera gratuita en zona urbana y rural del municipio.

Agradeció el apoyo de los promotores, hombres y mujeres que se sumaron al programa y que hoy son pieza fundamental en el desarrollo integral de la niñez y la juventud, junto con la recuperación de los espacios públicos a través del fomento deportivo y cultural, lo que representa un beneficio no sólo de sano esparcimiento, sino para descubrir nuevos talentos.

Ejemplificó que en días recientes estuvo en la cancha de colonia Márquez de León, entregando equipamiento a los jóvenes que entrenan box, y observó la convivencia entre todos los que estaban en lugar, “y lo están gozando muchísimo, me dio mucho gusto ver ese gimnasio que no tenía lámparas, que no servían los sanitarios, ahorita están entrenando casi 50 niños que llegaron solos, imagínense el impacto que tiene para la vida de cada uno de ellos, el poder entrenar, tener un actividad gratuita y cerca de su colonia”, destacó.

Por lo anterior, reconoció que el programa Impulso tiene que continuar el próximo año.

“En enero necesitamos ya no bajar la guardia, porque estamos motivando, detectando talentos también, y de ahí se pasan a los selectivos, a la representación municipal, a la estatal y a la representación nacional, es un caminito que se va formando y eso lo estamos haciendo nosotros”, reiteró.

Quiroga Romero le pidió a los promotores redoblar los esfuerzos para que puedan llegar a más niñas, niños y jóvenes.

“Estoy aquí primero para agradecerles por su compromiso, felicitarlos por su trabajo y pedirles que redoblemos los esfuerzos, para que podamos llegar a más niñas, sé que es posible”, expresó.

La Alcaldesa estuvo acompañada de los titulares Municipales de Deporte y Cultura, Guillermo Ortalejo y Juan Lara, respectivamente, así como de la Directora General de Inclusión y Diversidad, Amor Fenech Montaño, quien señaló que es importante la retroalimentación de los promotores para conocer todos los puntos que se pueden mejorar el próximo año, y que más usuarios lleguen a Impulso, aseveró que se tiene la capacidad para duplicar el número de asistentes a los talleres

“Pero necesitamos de su apoyo, me comprometo a que en enero tengamos una reunión para que entre todos podamos mejorar y hacerlo de ustedes, institucionalizarlo y que quede por muchos años más”, concluyó.

AT