Confirman asesinato de Adrián Corona, empresario tequilero de Jalisco
La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el asesinato del empresario tequilero Adrián Corona, presidente de Grupo Corona. Sujetos armados lo privaron de la libertad y después lo localizaron sin vida en el municipio de Atenguillo.
Aunque el crimen ocurrió a finales de diciembre de 2025, la Fiscalía precisó que confirmó oficialmente el fallecimiento en los primeros días de enero de 2026, cuando concluyó las diligencias iniciales y formalizó la investigación.
El 27 de diciembre de 2025, Adrián Corona viajaba hacia Puerto Vallarta con su pareja y sus hijos por la carretera a Talpa de Allende. En el punto conocido como Crucero Volcanes, un grupo armado interceptó el vehículo y se llevó por la fuerza al empresario. Sus acompañantes resultaron ilesos.
Tras la denuncia de desaparición, la Fiscalía activó un operativo de búsqueda. El 29 de diciembre, agentes localizaron el cuerpo del empresario a un costado de la carretera, cerca del sitio de la interceptación. Presentaba golpes y heridas de bala.
Las autoridades entregaron el cuerpo a la familia de Adrián Corona el 1 de enero de 2026 para los servicios funerarios. Corona era originario de Tonaya, Jalisco, y era conocido por su trayectoria en la industria del tequila y mezcal, así como por encabezar una empresa con impacto regional.
La Vicefiscalía en Investigación Regional mantiene abierta la carpeta para esclarecer el homicidio y ubicar a los responsables. Hasta ahora, no se reportan detenciones.
