¡Vuelven los Jonas! Confirman Camp Rock 3 en grabaciones

La esperada secuela Camp Rock 3 ya es una realidad confirmada para las plataformas Disney Channel y Disney+. La noticia la consolidó el propio Joe Jonas a través de un video en sus redes sociales con el mensaje “Bienvenido de vuelta, Shane Gray”, lo que desató la emoción entre los fanáticos de la franquicia que surgió a principios de los años 2000.

Sin embargo, el regreso tiene un giro inesperado que redefine el proyecto. Aunque los Jonas Brothers participarán como estrellas invitadas y productores ejecutivos, Demi Lovato, otra de las figuras centrales de la historia, no retomará su papel protagónico.

Su participación se limitará únicamente a la producción ejecutiva de la película, una decisión que cambia las expectativas sobre la trama.

¿De qué tratará Camp Rock 3?

El guión de esta nueva etapa estará a cargo de Eydie Faye, quien es conocida por su trabajo en la serie Fuller House. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre la historia.

Adicionalmente, se sabe que los Jonas Brothers también trabajan en la producción de un especial de Navidad para Disney+.

¿Cuál fue el éxito de Camp Rock?

Las películas originales de Camp Rock se convirtieron en uno de los mayores éxitos de Disney Channel. La primera entrega, que narra la historia de Mitchie Torres y la estrella de pop Shane Gray, alcanzó 8.9 millones de espectadores el día de su estreno.

La secuela mantuvo el éxito con una audiencia de 7.9 millones de personas en su lanzamiento, lo que posiciona a ambas cintas entre los estrenos más vistos en la historia del canal.