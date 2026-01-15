Confirman fallecimiento de Saúl; gobernador señala complicidad para ocultar a responsables

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó este jueves el fallecimiento de Saúl Castro, quien fue brutalmente agredido en diciembre pasado en la comunidad de El Pescadero, y señaló que las personas responsables se encuentran prófugas, ocultándose con la complicidad de terceros.

En entrevista, el mandatario lamentó los hechos y aseguró que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la agresión se activaron las investigaciones correspondientes.

“Hoy fui informado, lamento mucho este acto de brutalidad y de violencia. Están huyendo (involucrados), escondidos, hemos batallado, hemos hecho tres órdenes de cateo en diferentes ranchos, casas, etcétera, para dar con los responsables, sin embargo, hay una complicidad que yo hago público, quien esté siendo cómplice de esto, de quienes cometieron ya este asesinato, ya estaban acusados de haber propinado ya la muerte de Saúl Castro, hemos estado trabajando desde el primer momento que supimos de esta brutal golpiza que recibió por parte de varias personas”, expresó Castro Cosío.

El gobernador indicó que los implicados cuentan con órdenes de aprehensión, aunque reconoció que la captura de personas prófugas representa una situación compleja, principalmente por la protección y ocultamiento que estarían recibiendo, pese a que las investigaciones continúan.

El caso generó indignación social y derivó en dos bloqueos carreteros en la comunidad de El Pescadero, realizados los días 1 y 11 de enero, por familiares y amigos de la víctima, quienes exigieron justicia y la detención de los responsables.

Sobre la posibilidad de un tercer bloqueo carretero programado para la tarde de este jueves, el mandatario estatal hizo un llamado a evitar este tipo de acciones, al tiempo que manifestó comprensión ante la molestia de los familiares.

“Yo lamento mucho este asunto que tiene esta dificultad y que hagan uso de esta medida extrema, yo los convoco a que nos ayuden a buscar de alguna otra forma, entiendo su preocupación y su molestia de que no sea tan rápido como pudiéramos, los entiendo, pero no es tapando la carretera como las vamos a encontrar, no lo vamos a resolver”, agregó.

Finalmente, Castro Cosío reiteró que el Gobierno del Estado mantiene los trabajos de investigación para dar con los responsables y esclarecer plenamente el crimen ocurrido en la comunidad de El Pescadero.

