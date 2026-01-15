Confirman Fuga de información en la FGE de Baja California

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que se registró una fuga de Información digital que afectó al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) y a la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante la conferencia matinal de la gobernadora, el funcionario precisó que el incidente no se trató de un hackeo, sino de una filtración interna o externa que expuso datos de mil 304 agentes de investigación.

Este evento ocurrió el pasado 28 de diciembre, cuando se detectó en redes sociales la liberación de una base de datos que contenía nombres y la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) de los elementos de seguridad. La administración estatal señaló que la fuga de Información está bajo investigación profunda para determinar responsabilidades dentro de la FGE.

El secretario Carrillo Rodríguez explicó que no existe evidencia de un ataque cibernético externo coordinado, ya que ningún grupo criminal ha reclamado la autoría del hecho. Por ello, reiteró que la situación se define técnicamente como una fuga de Información que pudo originarse incluso desde el interior de las propias instituciones gubernamentales.

El funcionario detalló que la información vulnerada es considerada como “clasificada” o “de carácter personal, como en el caso de la Fiscalía”. Los datos filtrados por un usuario anónimo incluían cargos, correos electrónicos y adscripciones municipales, lo que pone en riesgo la integridad de los agentes. Según los registros oficiales, es la primera vez en la actual administración de Baja California que se presenta un incidente de esta magnitud contra instituciones estatales.

La Secretaría de Seguridad subrayó que se mantiene una comunicación constante con los titulares de la FGE y el Indivi para fortalecer los protocolos de seguridad digital. Hasta el momento, se descarta que existan otros reportes de ataques similares, mientras se analiza el rastro digital dejado por quien publicó los datos en foros cibernéticos.

