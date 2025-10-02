Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Seguridad

Confirman hallazgo de entierros clandestinos en Comondú

La PGJE confirmó que en la carretera Ciudad Constitución–La Paz, colectivos y autoridades localizaron dos entierros clandestinos, los cuales ya son procesados ​​por la Fiscalía Especializada y peritos.
Daniela Lara
2 octubre, 2025
PGJE confirma hallazgo de dos entierros clandestinos en carretera Constitución–La Paz

IMG: PGJE BCS

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el hallazgo de dos fosas clandestinas en un predio ubicado sobre la carretera Ciudad Constitución–La Paz, en el municipio de Comondú.

El descubrimiento ocurrió el 1 de octubre, durante una jornada de búsqueda en la que participó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, colectivos de familiares de desaparecidos y elementos de la Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la PGJE, la Fiscalía Especializada en Investigación de Búsqueda y la Dirección de Servicios Periciales trabajan en el procesamiento del área. Su trabajo se centra en avanzar con las investigaciones y en la recuperación de restos.

Este hallazgo se suma a otros registrados recientemente en la entidad. En el último año, en La Paz se localizaron 61 fosas clandestinas con 85 osamentas humanas, la mayoría en la zona de la carretera hacia San Juan de la Costa.

Colectivos como Búsqueda x La Paz han anunciado que los municipios de Los Cabos y Comondú concentran un repunte en los casos de desapariciones, con cifras que se han duplicado respecto al año anterior.

