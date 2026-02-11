Confirman identidad de joven hallado sin vida en Jesús María; cuerpo será trasladado a Guerrero Negro

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó la identificación del cuerpo localizado en las inmediaciones del poblado de Jesús María, en el estado de Baja California, el cual corresponde al joven Christopher “N”, reportado como desaparecido en la comunidad de Guerrero Negro.

El hallazgo fue reportado días atrás en un tramo carretero cercano a Jesús María, donde también fue localizado un vehículo calcinado, situación que dio origen a las primeras diligencias ministeriales y periciales, así como a la coordinación entre autoridades de ambas entidades.

Tras la aplicación de pruebas científicas y comparativas genéticas, las fiscalías de Baja California y Baja California Sur lograron confirmar la identidad del joven. Una vez concluidos los trámites legales, el cuerpo fue entregado a sus familiares, con el acompañamiento correspondiente durante el proceso de reconocimiento.

De acuerdo con la información disponible, el traslado de los restos hacia Guerrero Negro se realizará este miércoles 11 de febrero, para que la familia pueda llevar a cabo los servicios funerarios.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, así como la relación entre el cuerpo localizado y el vehículo incendiado encontrado en la zona.

El caso generó atención pública luego de que durante el fin de semana se difundiera la desaparición del adolescente, quien fue visto por última vez cuando se dirigía a una reunión en Guerrero Negro.

