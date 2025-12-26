Fiscalía de CDMX confirma que “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos, fue el muerto en Zona Rosa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que el hombre asesinado dentro de un restaurante en la Zona Rosa el pasado 21 de diciembre era Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, señalado como presunto jefe de seguridad de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.

Según el reporte oficial, peritos en criminalística e identificación forense establecieron mediante análisis de huellas dactilares la identidad de “El Panu” tras varios días de incertidumbre sobre quién era la víctima del ataque armado ocurrido en un restaurante de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La FGJ-CDMX detalló que el ataque se produjo mientras El Panu estaba acompañado de familiares, cuando un sujeto vestido de oscuro, con gorra y cubrebocas se acercó y le disparó en repetidas ocasiones dentro del establecimiento, provocando su muerte y dejando a otra persona lesionada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para acordonar la Zona Rosa y dar aviso al Ministerio Público.

Las autoridades mexicanas informaron que ya se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos, identificar y localizar a los responsables del ataque contra El Panu en la Zona Rosa.

A nivel internacional, El Panu era buscado por agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), por su presunta implicación en delitos de tráfico internacional de drogas y su rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa. Por su localización se ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares.

El asesinato de El Panu en la Zona Rosa subraya los desafíos de seguridad que enfrentan las autoridades capitalinas en zonas céntricas de la Ciudad de México, y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los motivos y líneas de acción de los presuntos agresores.

