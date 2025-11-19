Martha Higareda y Lewis Howes confirman nacimiento de gemelas y revelan complicación

Martha Higareda y su esposo Lewis Howes han dado la bienvenida a sus gemelas, cumpliendo así uno de sus mayores sueños. La pareja de famosos, que se comprometió en 2023, anunció el nacimiento este 18 de noviembre a través de una publicación conjunta en redes sociales. La actriz de 42 años se convierte en madre primeriza de dos niñas.

Sustos de salud retrasaron el anuncio oficial

A pesar de la alegría por la llegada de sus dos hijas, la pareja reveló que el anuncio oficial se postergó debido a inconvenientes de salud. Lewis Howes confirmó que Martha y una de las bebés tuvieron algunos “sustos de salud”. Los detalles sobre las complicaciones no fueron revelados.

En el mensaje compartido por Howes, se agradeció a Dios por el milagro de la vida, confirmando que la actriz y la bebé se están recuperando. El texto aseguraba que “tanto las bebés como su mamá están bien”. La publicación se llenó rápidamente de felicitaciones de amigos, colegas y fans.

“Doble bendición”

La querida actriz y su esposo Lewis Howes habían anunciado su dulce espera en junio. Semanas después, en un giro sorprendente, confirmaron que no esperaban uno, sino dos bebés. La revelación de género, confirmando que serían dos niñas, se realizó a mediados de septiembre.

Para Martha Higareda, esta bendición llega después de un camino complejo hacia la maternidad. La actriz se sometió a una delicada cirugía previamente para la remoción de miomas uterinos. Estos miomas estaban obstruyendo su sueño de ser madre, haciendo el nacimiento de las gemelas una gran alegría para la familia.