Confirman partido entre México y Portugal con Cristiano Ronaldo para la reapertura del Estadio Azteca

Un partido que promete emociones globales

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó oficialmente que la selección de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, será la encargada de inaugurar el renovado Estadio Azteca con un partido amistoso que promete ser histórico.

El presidente de la FMF, Mikel Arriola, informó que el acuerdo “está prácticamente cerrado”, aunque aún deben resolverse algunos detalles técnicos. El encuentro marcará la reapertura del emblemático coloso de Santa Úrsula, tras su remodelación rumbo al Mundial de 2026.

Lee más: Atlético La Paz deja ir el triunfo y complica su pase a liguilla

Cristiano Ronaldo, por primera vez en México

De concretarse, el duelo representará la primera y posiblemente única ocasión en la que Cristiano Ronaldo juegue en suelo mexicano. Este hecho ha despertado gran expectativa entre la afición nacional e internacional.

Además de ser un evento de talla mundial, el enfrentamiento entre México y Portugal forma parte del plan de preparación del Tri rumbo a la próxima Copa del Mundo, en la que el Estadio Azteca será una de las sedes principales.

Aguirre pide preparación fuera del país

Por su parte, el director técnico Javier Aguirre ha solicitado que los partidos de preparación previos al torneo se disputen fuera del país, principalmente ante selecciones de Centroamérica. El objetivo es que los jugadores mexicanos enfrenten condiciones más exigentes y escenarios adversos.

La fecha exacta del encuentro y los detalles sobre la venta de boletos serán anunciados en los próximos días por la FMF. Aun así, ya se anticipa que será uno de los partidos más esperados en la historia reciente del futbol mexicano.