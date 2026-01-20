Confirman salida de directora de Tránsito en La Paz a una semana de asumir el cargo por motivos de salud

El Ayuntamiento de La Paz confirmó la salida de Judith Leonor Ruiz Rubio como directora general de Seguridad Vial y Transporte, a tan solo una semana de haber asumido el cargo. La decisión se debió a motivos de salud, de acuerdo con la información oficial emitida por la autoridad municipal.

Ruiz Rubio había tomado protesta recientemente como responsable de la Dirección de Tránsito; sin embargo, su permanencia en el cargo fue breve, lo que obligó a realizar ajustes administrativos inmediatos para garantizar la continuidad de las funciones operativas y de seguridad vial en el municipio.

De manera provisional, se informó que Rut de la Fuente Velázquez, quien actualmente se desempeña como directora general de Seguridad Pública y Policía Preventiva, quedará como encargada de despacho de la Dirección de Tránsito, en tanto se define y nombra a la persona que asumirá formalmente la titularidad.

Las autoridades municipales señalaron que el proceso para designar a la nueva o nuevo titular se realizará conforme a los lineamientos establecidos, con el objetivo de asegurar la correcta operación de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte en La Paz.

