Martes 20 de Enero, 2026
La Paz

Confirman salida de directora de Tránsito en La Paz a una semana de asumir el cargo por motivos de salud

El Ayuntamiento de La Paz confirmó la salida de Judith Leonor Ruiz Rubio como titular de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte, apenas una semana después de haber rendido protesta, debido a temas de salud.
20 enero, 2026
Foto: Cortesía

El Ayuntamiento de La Paz confirmó la salida de Judith Leonor Ruiz Rubio como directora general de Seguridad Vial y Transporte, a tan solo una semana de haber asumido el cargo. La decisión se debió a motivos de salud, de acuerdo con la información oficial emitida por la autoridad municipal.

Ruiz Rubio había tomado protesta recientemente como responsable de la Dirección de Tránsito; sin embargo, su permanencia en el cargo fue breve, lo que obligó a realizar ajustes administrativos inmediatos para garantizar la continuidad de las funciones operativas y de seguridad vial en el municipio.

De manera provisional, se informó que Rut de la Fuente Velázquez, quien actualmente se desempeña como directora general de Seguridad Pública y Policía Preventiva, quedará como encargada de despacho de la Dirección de Tránsito, en tanto se define y nombra a la persona que asumirá formalmente la titularidad.

Las autoridades municipales señalaron que el proceso para designar a la nueva o nuevo titular se realizará conforme a los lineamientos establecidos, con el objetivo de asegurar la correcta operación de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte en La Paz.

