¡Confirman segunda etapa! La gira Bailemos Otra Vez de Chayanne llega a 8 ciudades de México

La gira Bailemos Otra Vez de Chayanne se extiende por México. El cantante boricua, considerado por muchos como “el papá de todo México”, confirmó una segunda parte de su tour nacional después del rotundo éxito y los recintos llenos durante las primeras presentaciones.

Este espectáculo de alto nivel combina los éxitos icónicos de sus más de cuatro décadas de carrera, como “Salomé”, “Provócame”, “Dejaría Todo” y “Torero”, con temas de su nueva producción discográfica. Chayanne se ha presentado ya en recintos como León, Guadalajara y Querétaro en las primeras fechas de esta segunda etapa, provocando ovaciones entre asistentes de varias generaciones.

Nuevas Fechas Confirmadas: Chayanne recorre el país

Las nuevas fechas de la segunda etapa de la gira Bailemos Otra Vez abarcan algunas de las ciudades más importantes del país. México es la primera parte del tour, y allí ha sido testigo de la muestra de cariño de sus fanáticos.

Los conciertos están programados:

27 de septiembre en Monterrey (Estadio Banorte)

(Estadio Banorte) 30 de septiembre en León (Velaria de la Feria)

(Velaria de la Feria) 11 de octubre en Puebla (Estadio Hermanos Serdán).

Posteriormente, el artista puertorriqueño se presentará:

4 de octubre en Chihuahua (Estadio Monumental de Chihuahua)

(Estadio Monumental de Chihuahua) 16 de octubre en Tijuana (Estadio Chevron)

(Estadio Chevron) 18 de octubre en Mexicali (Estacionamiento del FEX).

Adicionalmente, ofrecerá un concierto:

Guadalajara el 25 de octubre (Estadio 3 de Marzo)

el 25 de octubre (Estadio 3 de Marzo) El tour culminará con dos noches en la Ciudad de México (Palacio de los Deportes) los días 8 y 9 de noviembre.

Precios y Venta de Boletos para la Gira 2025

Los precios oficiales para los conciertos en México varían drásticamente según la ciudad y la sección. Por ejemplo, en la Ciudad de México , los costos oscilan desde los 1,098pesos mexicanos (NivelE) hastalos 6,697.75 pesos mexicanos (GNP).

para los conciertos en varían drásticamente según la ciudad y la sección. Por ejemplo, en la , los costos oscilan desde los 1,098pesos mexicanos (NivelE) hastalos 6,697.75 pesos mexicanos (GNP). Para el concierto de Monterrey , los precios van desde 1,220 peso smexicanos(CanchaGeneral)hasta 6,222 pesos mexicanos (Cancha GNP).

, los precios van desde 1,220 peso smexicanos(CanchaGeneral)hasta 6,222 pesos mexicanos (Cancha GNP). En Guadalajara, las entradas se encuentran entre $1,098 pesos mexicanos (Platea) y $6,222 pesos mexicanos (Nivel A).

Respecto a la venta, la Preventa Citibanamex se realizó el jueves 13 de febrero. La Venta General al público para estos boletos comenzó el viernes 14 de febrero a las 11 AM, precedida por la Venta Beyond y la Preventa Priority.

Alerta de Promoción: 2×1 para ver a Chayanne en Guadalajara

Se ha confirmado una promoción especial, vigente en la fecha del jueves 16 de octubre de 2025, para los asistentes en Jalisco. Durante ese día, Ticketmaster ofreció dieciséis conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara con la modalidad de 2×1.

Entre el listado de eventos que aplicaron a esta oferta se encuentra la presentación de Chayanne del sábado 25 de octubre en el Estadio 3 de Marzo. Esta promoción permite comprar dos boletos al precio de uno al acceder al portal en línea de Ticketmaster, aunque la oferta está sujeta a existencias y disponibilidad durante el día señalado.