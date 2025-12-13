Confirman primer caso de ‘supergripe’ en México y llaman a reforzar la vacuna invernal

México confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subtipo K, conocida de forma coloquial como “supergripe”, un hallazgo que activó los protocolos de vigilancia sanitaria sin encender alertas extraordinarias, al tratarse de una variante con comportamiento clínico similar al de la influenza estacional que circula cada año.

La Secretaría de Salud informó que el caso fue detectado en la Ciudad de México y confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, lo que permitió una atención oportuna y un seguimiento clínico que derivó en la recuperación total del paciente tras recibir tratamiento antiviral ambulatorio.

El diagnóstico generó inquietud pública por el término “supergripe”, aunque las autoridades sanitarias aclararon que esta denominación no implica una mayor peligrosidad, sino que responde a una mayor capacidad de transmisión observada en otros países donde la variante ya ha circulado.

Desde el punto de vista médico, la influenza A H3N2 subtipo K presenta síntomas y evolución comparables a los de otros subtipos de influenza A, con una respuesta favorable al tratamiento antiviral estándar y sin evidencia de un aumento en la letalidad.

La principal preocupación de las autoridades no radica en la severidad del virus, sino en la baja cobertura de vacunación estacional, por lo que se insistió en que la vacuna contra la influenza que se aplica cada invierno ofrece protección frente a esta variante.

El llamado es especialmente relevante para los grupos vulnerables, como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, quienes concentran históricamente el mayor riesgo de complicaciones respiratorias.

El esquema de protección recomendado para la temporada invernal incluye, además de la vacuna contra influenza, la inmunización contra COVID-19 y neumococo, de acuerdo con la edad y condición médica de cada persona, como una estrategia integral para reducir hospitalizaciones y desenlaces graves.

Aunque el caso confirmado no representa un motivo de alarma, la Secretaría de Salud subrayó la importancia de atender los síntomas de manera temprana, mantener medidas básicas como el uso de cubrebocas en espacios cerrados y continuar con la vigilancia epidemiológica activa a través del sistema nacional correspondiente.

