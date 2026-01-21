Tras conflictos en zona turística, intensifican inspecciones a transportadoras turísticas

Autoridades estatales y municipales de Los Cabos reforzaron las inspecciones al transporte turístico tras los conflictos registrados entre empresas transportadoras e inspectores del transporte en la zona hotelera, principalmente en las inmediaciones del Hotel Riu Los Cabos.

Los operativos de supervisión tienen como objetivo garantizar que las unidades de transporte turístico en Los Cabos cumplan con la normatividad vigente, especialmente con el registro anticipado de contratos en la plataforma oficial, requisito indispensable para operar legalmente en las zonas de mayor afluencia turística.

El director del Transporte en Baja California Sur, Martín Guadalupe Salinas Ceseña, informó que los permisionarios de transporte deberán acreditar que cada servicio se encuentre debidamente registrado con al menos 70 horas de anticipación, conforme al decreto estatal en materia de transporte turístico.

“Derivado de las situaciones que se están suscitando en el Hotel Riu, donde se han realizado acciones de seguridad, estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada entre el estado y el municipio de Los Cabos. Se realizan recorridos de inspección y supervisión para requerir a todos los prestadores del servicio de transporte que cumplan con la norma”, explicó.

Las autoridades estatales reiteraron que estas acciones de control al transporte turístico continuarán de forma permanente en distintas zonas turísticas de Los Cabos, con el fin de ordenar la prestación del servicio, fortalecer la seguridad para visitantes y garantizar condiciones equitativas para los prestadores de transporte autorizados.

