Congreso autoriza ingreso de 19 Navy SEAL a México para capacitar a la Semar en Campeche

La llegada de 19 elementos de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos fue autorizada por el Congreso de la Unión para participar en un programa de adiestramiento con personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). El permiso quedó formalizado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor este domingo.

La autorización faculta a la presidente Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso temporal del equipo de élite conocido como Navy SEAL, conforme a lo establecido en el artículo 76 constitucional, que otorga al Senado la atribución exclusiva de aprobar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. El acuerdo precisa fechas, número de efectivos y alcance de la misión.

El entrenamiento se desarrollará del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen. La actividad forma parte del evento emergente denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

La presencia de los instructores estadounidenses tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas de la Semar en misiones marítimas, terrestres y aéreas. El decreto señala que los elementos cuentan con experiencia en contraterrorismo y operaciones contra grupos delictivos internacionales, y que su función será compartir técnicas especializadas y esquemas de entrenamiento avanzado.

El ingreso se realizará a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tipo Hércules C-130, que aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Campeche “Ingeniero Alberto Acuña Ongay”. El personal llegará con armamento y equipo militar, bajo los términos autorizados por el Senado, y la aeronave regresará a su país el mismo día del arribo inicial.

El operativo contempla que el avión retorne el 16 de abril de 2026 para trasladar de vuelta a los instructores y su equipo, una vez concluido el programa. El decreto delimita con claridad que la estancia se restringe al periodo y a las instalaciones señaladas, sin ampliar su presencia a otras regiones del país.

La cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha incluido ejercicios similares en años anteriores, siempre bajo autorización legislativa. En este caso, el Senado aprobó expresamente la participación de la delegación extranjera con fines de capacitación técnica, sin involucrar a instancias civiles ni dependencias ajenas al ámbito militar.

La medida se inscribe dentro de los mecanismos de colaboración internacional para el fortalecimiento de capacidades estratégicas. Con este programa, el gobierno federal busca robustecer el adiestramiento especializado de la Semar en operaciones de alto riesgo, dentro de los márgenes constitucionales y bajo supervisión del Poder Legislativo.

