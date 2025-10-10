Congreso de BCS entregará el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025

El Congreso del Estado de Baja California Sur acordó realizar la entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025 el próximo 9 de diciembre, como parte del compromiso por fortalecer el desarrollo científico y tecnológico en la entidad.

La propuesta fue presentada por la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, integrada por las y los diputados Lupita Saldaña, Fabrizio del Castillo Miranda y Erick Iván Agúndez Cervantes, en sesión ordinaria.

Este reconocimiento —establecido en el artículo 49 de la Ley Estatal de Ciencia y Tecnología— busca destacar la labor de investigadoras, investigadores y personas tecnólogas cuyo trabajo contribuya al desarrollo social, económico y ambiental de Baja California Sur.

La convocatoria está dirigida a instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones civiles. Las candidaturas podrán registrarse del 20 de octubre al 14 de noviembre.

La diputada Lupita Saldaña, presidenta de la Comisión, subrayó que Baja California Sur es una de las entidades con mayor número de investigadores per cápita en el país, y cuenta con instituciones científicas de alto nivel como el CIBNOR, CICIMAR, UABCS y el Instituto Tecnológico de La Paz.

“El Premio no solo representa un estímulo simbólico y económico, sino que refleja la voluntad del Congreso por impulsar el conocimiento como motor de transformación”, expresó.

El Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT) será el responsable de coordinar el proceso de evaluación y entrega, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Estado. Los resultados se publicarán el 2 de diciembre en la página oficial del COSCYT.

La Comisión reiteró su compromiso de continuar promoviendo acciones legislativas que fortalezcan el ecosistema científico y consoliden a Baja California Sur como referente nacional en ciencia, tecnología e innovación.