Congreso de BCS rechaza cuentas públicas 2023 de varios entes

La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur no aprobó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023 de varios entes públicos, entre ellos los Fideicomisos de Obras de Infraestructura Social (FOIS) de La Paz, Los Cabos y Loreto, así como del ITES La Paz y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado (ASEBCS), se detectaron inconsistencias, omisiones y observaciones no solventadas que impidieron su aprobación.

En contraste, sí fueron aprobadas las cuentas públicas de:

OOMSAPAS Mulegé , con salvedades técnicas registradas en el dictamen.

Consejo de la Judicatura del Estado.

El Congreso instruyó a los entes con cuentas rechazadas a realizar acciones correctivas en sus áreas administrativas, así como a acatar las observaciones de la ASEBCS. También deberán iniciar procedimientos legales y administrativos para determinar responsabilidades y, en su caso, resarcir daños al patrimonio público.

Durante el debate, la diputada Lupita Saldaña reconoció la labor de la Auditoría en la revisión de obras físicas en La Paz y criticó la falta de respuesta oportuna de algunos entes.

“Es preocupante que no entreguen las cuentas a tiempo ni solventadas. La cuenta de Loreto recibió 64 observaciones y solo solventó dos”, subrayó.

Por su parte, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda reconoció el esfuerzo del ayuntamiento de Mulegé y su presidenta municipal, destacando el trabajo coordinado para cumplir con la fiscalización.

Finalmente, el Congreso reiteró su llamado a los entes públicos a mejorar sus procesos de rendición de cuentas y atender las recomendaciones de la Auditoría para evitar sanciones futuras.