El Congreso de BCS analiza instaurar el Día Estatal del Béisbol Sudcaliforniano

Una nueva propuesta legislativa busca reconocer oficialmente la práctica del béisbol en Baja California Sur mediante la creación del “Día Estatal del Béisbol Sudcaliforniano”, según dio a conocer el Congreso del Estado de Baja California Sur.

La iniciativa, presentada por la diputada Teresita Valentín Vázquez, propone que la conmemoración se celebre cada 18 de octubre de cada año.

El objetivo es reconocer la tradición del béisbol en la entidad, fomentar su impulso y dar visibilidad a los practicantes, equipos y ligas locales que han contribuido al deporte en la región. La propuesta contempla que este día forme parte del calendario cívico estatal y que se desarrollen actividades conmemorativas que involucren a instituciones deportivas, escuelas y la comunidad.



La iniciativa aún debe seguir los trámites legislativos para ser aprobada y convertirse en ley; de concretarse, permitirá que cada 18 de octubre los sudcalifornianos celebren de manera oficial un deporte con marcada presencia histórica en la entidad.

