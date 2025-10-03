Congreso de BCS impulsa escenificación de la gesta de Mulegé

El Congreso del Estado de Baja California Sur conmemoró el 178 aniversario de la defensa heroica de Mulegé, destacando el valor de los sudcalifornianos que resistieron la intervención estadounidense en 1847 bajo el mando del capitán Manuel Pineda Muñoz.

Durante el acto cívico, el diputado Venustiano Pérez Sánchez, en representación del Poder Legislativo, destacó que la victoria en Mulegé fue la única registrada en territorio nacional durante la invasión extranjera del siglo XIX.

“Se defendió esta tierra con valentía y amor para no ser gobernados por otra nación. Esa lucha no puede olvidarse, porque a diario vivimos esa amenaza”, expresó.

LEE MÁS: Congreso de BCS alista ley para blindar datos personales de la ciudadanía

Como parte de las acciones para preservar la memoria histórica, se anunció una propuesta de reforma al decreto de traslado de poderes, con la intención de incluir una escenificación oficial de la batalla de Mulegé a partir del año 2026.

La iniciativa, inspirada en modelos como el del 5 de mayo en Puebla, contaría con el respaldo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea, además del Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Mulegé.

En representación de la sociedad civil, Jesús Loreto Ortega Lizardi subrayó que la historia de Mulegé no pertenece solo a los locales, sino a todos los sudcalifornianos y mexicanos.

“Sigamos trabajando juntos, autoridades y ciudadanos, para que nuestra historia nunca se olvide”, dijo.

Finalmente, el Congreso hizo un llamado a la unidad entre pueblo y gobierno para seguir impulsando el desarrollo de Mulegé y de todo Baja California Sur.