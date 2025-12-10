Presentan en el Congreso de BCS la “Ley Ingrid” para sancionar filtración de imágenes de víctimas

En el Congreso del Estado fue presentada la iniciativa denominada “Ley Ingrid”, mediante la cual se propone establecer sanciones penales a quienes filtren, difundan o compartan imágenes, videos, audios o documentos relacionados con víctimas de algún delito, particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La propuesta plantea adicionar el artículo 217 BIS al Código Penal de Baja California Sur, incorporándolo al título relativo a Delitos contra el respeto a los cadáveres. La reforma contempla penas de tres a siete años de prisión, así como multas, para servidores públicos que, por su función, tengan acceso a información sensible y la difundan sin justificación legal.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Karina Olivas Parra, quien explicó que la medida busca evitar que prácticas de revictimización y la exposición de contenido violento se repitan en la entidad.

“De ser aprobada la presente iniciativa, se busca evitar que estos hechos se repitan, ya que producen una evidente re-victimización al filtrar las terribles fotografías de su cuerpo violentado, en favor del amarillismo y el morbo, haciendo apología a la violencia y poniendo en riesgo el debido proceso, teniendo detrás una evidente corrupción por parte de aquellos que tenían a su cargo hacer justicia y resguardar la integridad del caso”.

La diputada subrayó que esta propuesta no constituye una censura hacia la prensa ni hacia la ciudadanía, sino una regulación interna para quienes participan en la cadena de justicia. Añadió que la finalidad central es proteger la dignidad de las víctimas y evitar que el material sensible se utilice de manera irresponsable.

“La idea central es erradicar la normalización de la violencia, principalmente la que sufren mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que difundan información sensible sobre casos de feminicidios y homicidios (…) es por ello, con esta iniciativa se pretende adicionar un artículo al título décimo denominado Delitos contra el respeto a los cadáveres ya existente en nuestro Código Penal estatal, a fin de armonizar la legislación en pro de las mujeres y grupos vulnerables de nuestra entidad”.

De aprobarse, la reforma aumentaría las penas cuando las víctimas sean mujeres, menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.