Aprueba Congreso de BCS aumento al impuesto sobre nómina y homologación del saneamiento ambiental

El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó reformas fiscales que incluyen el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) al 3% y la homologación del derecho de saneamiento ambiental en cuatro municipios de la entidad, medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Durante sesión legislativa, la XVII Legislatura avaló la reforma al artículo 36 de la Ley de Hacienda del Estado, mediante la cual se ajusta la tasa del ISN para alinearla con el promedio nacional. De acuerdo con el dictamen, el objetivo es fortalecer los ingresos estatales y municipales destinados a obras de infraestructura social, sin que la modificación implique costos adicionales para su implementación.

Por otra parte, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de diciembre, las y los diputados aprobaron por mayoría la homologación de las leyes hacendarias municipales en materia de saneamiento ambiental para los ayuntamientos de Mulegé, Comondú, Loreto y La Paz, con votos en contra de las bancadas del PAN y PRI.

La reforma, impulsada por legisladores de MORENA, PT y Nueva Alianza, establece que los municipios deberán crear fideicomisos municipales de saneamiento ambiental a más tardar en enero de 2026, los cuales se encargarán de administrar y aplicar los recursos recaudados en acciones de protección ambiental, restauración ecológica y desarrollo sustentable.

A partir de la entrada en vigor de la medida, estarán obligadas al pago del impuesto las personas físicas o morales que adquieran bienes inmuebles, aplicándose una tasa del 3% sobre el valor del inmueble. En casos de donación o sucesión familiar, la tasa será del 1.5%, mientras que en el sector hospedaje el cobro corresponderá al 70% del valor diario de la UMA por habitación.

Durante el debate, la diputada Guadalupe Saldaña (PAN) se manifestó en contra de la medida al considerar que se trata de una acción meramente recaudatoria, argumentando que los recursos podrían destinarse a gastos discrecionales.

Las reformas aprobadas buscan homologar criterios fiscales en el estado y los municipios, además de generar mayores recursos para atender necesidades sociales y ambientales en Baja California Sur.