Congreso de la CDMX se convierte en espectáculo de lucha libre

Este lunes, el Congreso de la CDMX cambió momentáneamente el debate parlamentario por un ring de lucha libre, donde legisladoras del PAN y Morena intercambiaron insultos, empujones y hasta jalones de cabello, todo mientras se discutía la integración del INFO a la Contraloría capitalina.

La escena comenzó cuando la bancada del PAN tomó la tribuna para impedir que Morena razonara su voto sobre el dictamen. La diputada Daniela Álvarez acusó a la mayoría guinda de romper acuerdos y de impulsar la figura de un “super contralor”, argumento que elevó la temperatura política… y física.

Ante el bloqueo de la tribuna, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, propuso que los legisladores razonaran su voto desde sus curules. La idea no prosperó: entre intentos de desconectar micrófonos y discusiones fuera de cámara, el ambiente escaló rápidamente.

En medio del tumulto, Daniela Álvarez se colocó a un costado de la presidencia, mientras Martha Ávila, María del Rosario Morales y Yuriri Ayala increpaban a la legisladora panista. De acuerdo con los videos que circularon posteriormente, Yuriri Ayala inició la agresión con visibles jalones de cabello, seguida por Rebeca Peralta, quien hizo lo propio contra la diputada Claudia Pérez.

El altercado obligó a decretar un receso. Al reanudarse la sesión, cerca de las 14:00 horas, los diputados de Morena tomaron nuevamente la tribuna, lo que provocó la salida de legisladores del PAN y del PRI, dejando el recinto con quórum suficiente para continuar.

Pese al episodio digno de función estelar, Jesús Sesma decidió seguir con la orden del día. La votación avanzó sin contratiempos para la mayoría, que aprobó el dictamen gracias a su suficiencia legislativa.

Como cierre inesperado —pero coherente con la jornada— la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, solicitó un aplauso para Yuriri Ayala, protagonista del encontronazo, confirmando que en la CDMX el debate político también puede incluir llaves, agarres y ovaciones.