Tras la tromba en Mulegé, Congreso de Baja California Sur instala centro de acopio para damnificados

Después de la tromba ocurrida el 15 y 16 de septiembre en San Ignacio, Mulegé, que dejó alrededor de 60 familias damnificadas, el Congreso de Baja California Sur instaló un centro de acopio para apoyar a las personas afectadas.

Congreso de BCS habilita centro de acopio para afectados por tromba en San Ignacio, Mulegé

El diputado local Sergio Guluarte Ceseña informó que el módulo de acopio comenzó a operar este miércoles en las instalaciones del Congreso del Estado, en La Paz, con el objetivo de recolectar víveres, ropa y artículos de higiene personal para ayudar a los más de 600 habitantes de San Ignacio.

“Reafirmamos que la comunidad no está sola. Invitamos a la sociedad, instituciones públicas y privadas a sumarse a este esfuerzo colectivo para apoyar a nuestras hermanas y hermanos afectados por esta desgracia”, expresó el diputado.

Donativos para damnificados de la tromba en Mulegé se reciben en el Congreso del Estado

Los donativos pueden entregarse en el Congreso del Estado, ubicado en Isabel La Católica S/N, en La Paz. Se recolectan principalmente víveres, ropa y productos de higiene para atender las necesidades inmediatas de los damnificados.

Gobernador de BCS anuncia apoyo para reubicación y reparación tras tromba en San Ignacio

Durante una gira por la comunidad afectada, el gobernador Víctor Manuel Castro anunció planes para reubicar a las familias más afectadas y reparar las vialidades dañadas por la crecida de los arroyos, con la finalidad de restablecer la comunicación entre Mulegé y el resto de Baja California Sur.