Congreso de BCS aprueba exhorto para construir un “Monumento al Minero” en Santa Rosalía para 2026

La solicitud fue aprobada por mayoría en la XVII Legislatura de BCS, luego de que Pérez Sánchez presentara un punto de acuerdo exhortando al gobernador del estado y a la presidencia municipal de Mulegé a coordinara esfuerzos para construir el “Monumento al Minero” en Santa Rosalía durante 2026.

El diputado enfatizó que la minería ha sido “pilar histórico” del desarrollo regional y que este monumento pretende honrar no sólo a quienes actualmente trabajan en ese sector, sino también a las generaciones pasadas cuyas historias y sacrificios construyeron la identidad del pueblo.

Reconocimiento social y memoria histórica: El monumento busca ser un símbolo duradero que reconozca el trabajo de los mineros y de sus familias, honrando su legado en la comunidad.

LEE MÁS: Proponen que en BCS sea obligatorio el uso de mingitorios secos en edificios públicos

Refuerzo de identidad cultural: Para los legisladores que avalaron la propuesta, la minería forma parte esencial de la historia y cultura sudcaliforniana; rescatar ese pasado puede fortalecer el sentido de pertenencia.

Impulso al turismo cultural: Se prevé que la obra —ubicada en un Pueblo Mágico reconocido — se incorpore como un atractivo turístico, contribuyendo al desarrollo económico y cultural de Santa Rosalía.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO