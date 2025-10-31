Congreso de BCS exige a la SEP de Baja California Sur implementar de inmediato protocolos de seguridad escolar

La XVII Legislatura del Congreso estatal aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) diseñar e implementar con urgencia un “Protocolo de Seguridad Escolar” en todos los planteles educativos del estado

La iniciativa fue presentada por la diputada Karina Olivas, quien motivó el llamado a raíz de un incidente ocurrido en la escuela primaria “Escuela Primaria Francisco González Bocanegra” de La Paz, donde un menor de siete años ingresó al plantel con un arma de fuego.

El acuerdo incluye la propuesta de las diputadas Teresita Valentín Vázquez y Alondra Torres, para que la SEP trabaje en coordinación con las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno y con la comunidad de padres de familia, con el objetivo de prevenir el ingreso de armas, objetos peligrosos o sustancias que pudieran poner en riesgo la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

Además, el Congreso recordó que ya se presentó en agosto una iniciativa para adicionar un artículo 20 Bis a la Ley de Educación del estado, a fin de que el protocolo sea obligatorio y esté respaldado por legislación.

La diputada Alondra Torres resaltó que la prioridad debe ser garantizar entornos escolares seguros para la niñez, mientras que el diputado Fabrizio del Castillo destacó la necesidad de la corresponsabilidad entre familia, escuela e instituciones públicas para hacer efectivos los protocolos propuestos.

