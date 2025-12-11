Congreso de BCS unifica criterios y aprueba nuevos límites para vidrios polarizados en vehículos

El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó ayer una reforma legal que fija criterios únicos para el uso de películas polarizadas en los vidrios de los vehículos, con el propósito de estandarizar la interpretación de la Ley de Tránsito Terrestre y evitar discrepancias entre los reglamentos municipales y la normativa estatal.

La modificación establece que los vidrios laterales y el vidrio trasero de los automotores podrán oscurecerse con películas de control solar que permitan una transmisión mínima de 20 % de luz visible hacia el interior del vehículo. Esta disposición busca proporcionar claridad legal a los conductores y autoridades encargadas de la vigilancia vial.

Los diputados responsables de elaborar el dictamen, integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transportes, Movilidad y Seguridad Vial, indicaron que se respetará el nivel de oscurecimiento instalado por el fabricante, siempre que cumpla con los parámetros establecidos.

Además, la reforma contempla excepciones en casos de salud: cuando un conductor o pasajero tenga un padecimiento médico que requiera mayor protección solar, podrá utilizar un polarizado con transmisión de luz inferior al 20 %, siempre que presente un certificado médico especializado que lo acredite.

En cuanto al parabrisas frontal, la normativa mantiene la prohibición de oscurecerlo, permitiendo únicamente una franja superior de hasta 25 centímetros. No obstante, se prevé una excepción para vehículos que transporten a personas con

La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, marcando un nuevo estándar en la regulación del uso de vidrios polarizados en toda la entidad.

