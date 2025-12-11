Congreso de Brasil aprueba polémico proyecto que puede reducir la pena de Jair Bolsonaro

En una votación celebrada en la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados de Brasil respaldó con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención un proyecto de ley que podría disminuir de forma significativa la pena de cárcel impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

La propuesta, conocida como la Ley de Dosimetría, busca que no se acumulen las condenas por los distintos delitos por los que fue sentenciado Bolsonaro, de modo que solo se aplique la pena más alta entre ellos y se facilite la progresión de régimen penitenciario. De aprobarse también en el Senado, el exmandatario podría ver reducido su tiempo en prisión a poco más de dos años.

La medida, que ahora avanza al Senado Federal para su discusión, también beneficiaría a otros condenados por su participación en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro asaltaron sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.

La aprobación del proyecto generó críticas de sectores que consideran la iniciativa una amenaza al Estado de derecho, mientras que sus defensores hablan de una necesidad de “pacificación” política en el país.

