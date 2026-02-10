Conmemoran el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en Baja California Sur

En la Base Aérea Militar Número 9 de La Paz, se llevó a cabo la conmemoración del 111.° aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. El evento fue encabezado por el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal, José María Avilés Castro, en representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado por el General José Manuel Alcántara González, comandante de la Tercera Zona Militar.

Durante la ceremonia, las autoridades estatales reconocieron que la labor de esta institución trasciende la defensa del espacio aéreo nacional. En Baja California Sur, la Fuerza Aérea es un aliado estratégico en la vigilancia y el mantenimiento de la paz social, colaborando activamente en las mesas de seguridad para proteger a las familias de los cinco municipios de la entidad.

Un punto fundamental resaltado fue la operatividad del Plan DN-III-E. El personal militar desempeña un papel crítico en la atención de desastres naturales y emergencias en la media península, facilitando el transporte de víveres y el rescate de ciudadanos en zonas aisladas durante la temporada de huracanes, siempre en coordinación con el gobierno estatal.

Compromiso y lealtad con Baja California Sur

El subsecretario Avilés Castro enfatizó que, tras más de un siglo de historia, la disciplina de los hombres y mujeres del aire es pilar de la estabilidad en México. Por su parte, el General Roberto González Piedras, comandante interino de la base, reafirmó el compromiso de la SEDENA para seguir trabajando bajo los principios de honor y lealtad que rigen a las fuerzas armadas en el país.

La colaboración entre el Gobierno de BCS y la aviación militar se mantiene sólida, enfocada en la justicia social y la prevención. La ceremonia concluyó con un reconocimiento a la evolución técnica de la fuerza, la cual permite una respuesta inmediata ante cualquier amenaza a la soberanía o la integridad de los sudcalifornianos, consolidando la paz en la región.

