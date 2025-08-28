Conmemoran 66 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz

El Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz conmemoró el 66 aniversario de su fundación con una serie de actividades que incluyeron misa, recorridos y guardias de honor para recordar a los elementos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

La jornada inició con una ceremonia religiosa en la iglesia San Juan Bautista, en la colonia 8 de Octubre, donde fueron bendecidas las unidades de emergencia. Posteriormente, se realizó una guardia de honor en el panteón Jardines del Recuerdo, en memoria de quienes marcaron el camino de la institución.

En representación de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, el secretario general del XVIII Ayuntamiento de La Paz, Abimael Ibarra Abundez, reconoció el esfuerzo cotidiano de las y los bomberos para salvaguardar la vida de la población. Aseguró que el municipio seguirá respaldando acciones que fortalezcan a la corporación.

Por su parte, el comandante Juan Jesús Ruiz Redona subrayó que la fecha no solo celebra la historia de la institución, sino que también rinde homenaje a quienes dieron su vida en el servicio. “Ser bombero es entregar la vida a los demás, con valentía y amor al prójimo”, expresó.

