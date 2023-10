Conmemoran el 49 aniversario de Baja California Sur

En sesión solemne, el Congreso del Estado de Baja California Sur conmemoró el 49 aniversario de Sudcalifornia. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se reunieron este domingo en el recinto legislativo para recordar uno de los momentos más importantes de la vida política y social de la media península.

Fue el 8 de octubre de 1974, bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este, quedó establecido que los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo pasarían a ser estados.

Durante la sesión solemne de este domingo, el diputado Luis Armando Díaz dio lectura a dicho decreto. Posteriormente, tomó la palabra el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, Juan Mendoza Unzón, quien dirigió un mensaje en representación de los poderes públicos de la entidad.

Después, siguió la intervención de la ciudadana Marina Valtierra Solares, quien habló en nombre de la sociedad civil. Durante su discurso, destacó los cambios que ha sufrido la entidad en las últimas décadas.

“Solo quiero invitar, respetuosamente, a quienes compartan el amor por esta bendita tierra, a que sigamos exigiendo nuestros derechos, y cumpliendo con responsabilidad nuestras obligaciones, para seguir forjando esta tierra de gigantes, este brazo descarnado de la patria, que abraza amoroso a propios y extraños, cuna de gente noble, honesta, de sonrisa franca, que exige a sus autoridades no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, refirió.