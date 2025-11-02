Conoce las nuevas herramientas para usar Whatsapp desde tu Apple Watch

Tras años de depender del iPhone para gestionar sus mensajes, los usuarios de Apple Watch por fin podrán interactuar de forma más fluida con WhatsApp desde su reloj inteligente, se trata del programa TestFlight en fase de prueba para permitir navegación de chats, envío de respuestas y reacciones directamente desde la muñeca, podría estar listo para el año siguiente.

Aunque WhatsApp permitía hasta ahora únicamente recibir y responder notificaciones en el Apple Watch, con funciones muy limitadas, esta nueva etapa representa un cambio sustancial. Por años, el sistema operativo watchOS sólo permitía “espejear” alertas del iPhone, pero no una interacción real de mensajería.

Con una base de más de dos mil millones de usuarios activos mensuales, WhatsApp responde así a la demanda de quienes buscan mayor independencia del teléfono y mayor conveniencia en dispositivos portátiles. La fase beta ya devela funciones como examinar la lista de chats, enviar voz o dictado desde el Apple Watch y observar el estado de la conexión con el iPhone.

Por ahora, esta versión se encuentra disponible únicamente para quienes forman parte del programa TestFlight de WhatsApp, el sistema de pruebas que Apple utiliza para distribuir versiones beta. Los usuarios registrados pueden descargar la versión 25.32.10.71 desde su iPhone, y en la mayoría de los casos, la app se instala automáticamente en el reloj. Si no aparece, basta con ir a la aplicación “Watch” en el iPhone, entrar en “Mi reloj”, buscar WhatsApp y activar la opción “Instalar”.