Conoce quienes son los finalistas y como votar para la gran final de La Casa de Los Famosos 2025

Comenzó con inconvenientes visibles en el sistema, El proceso, fundamental para elegir al concursante que se llevará el gran premio de 4 millones de pesos, Las votaciones finales para determinar al ganador de La Casa de los Famosos México 2025 iniciaron el pasado domingo 28 de septiembre.

Mar Contreras y Abelito No Aparecen en la Plataforma

Miles de internautas en México reportaron que dos de los seis participantes confirmados para la final no estaban disponibles. Los perfiles de Mar Contreras y El Abelito fueron omitidos de las opciones de votación liberadas al finalizar la novena gala de eliminación.

Estos dos concursantes habían sido los primeros en asegurar su pase a la última semana de la temporada. Mar fue la primera finalista y Abelito obtuvo el segundo pase tras ganar el Grand Prix el pasado viernes.

El sistema de votación solo estuvo disponible por algunos minutos en la plataforma ViX y en las transmisiones normales de Televisa. A pesar de la brevedad, la omisión de los nombres desató un aumento en las quejas entre los seguidores del reality show.

El Cierre de la Novena Gala de Eliminación

El grupo de finalistas quedó completamente definido luego de la última gala de eliminación del 28 de septiembre de 2025. El influencer Aarón Mercury se convirtió en el último habitante en salir de la casa.

Tras su salida, Shiky se convirtió en el sexto y último finalista de la temporada. Aarón Mercury, al abandonar la casa, expresó sentirse feliz por haber sido el último eliminado y por la madurez que logró durante su estancia.

Los Seis Competidores por los 4 Millones de Pesos

Los seis habitantes que compiten por el premio millonario de La Casa de los Famosos México 2025 son:

Shiky

Dalílah Polanco

Aldo de Nigris

Abelito

Alexis Ayala

Mar Contreras.

Los otros finalistas fueron Dalílah Polanco (tercera), Aldo De Nigris (cuarto) y Alexis Ayala (quinto).

La productora del programa, Rosa María Noguerón, confirmó que el premio base asciende a cuatro millones de pesos más un bono adicional. Este monto es idéntico al que recibieron ganadores de temporadas anteriores, como Wendy Guevara y Mario Bezares.

¿Como votar?

Para votar por el ganador de La Casa de los Famosos México 2025, el proceso es positivo (se elige al favorito) y se realiza exclusivamente a través de la plataforma digital oficial del programa.

Información Clave y Proceso Conciso:

Tiempo de Votación: Durante la última semana, las votaciones se abren usualmente en las pre-galas (alrededor de las 8:00 p.m.) y el cierre se anuncia en vivo por Galilea Montijo. Acceso: Se accede ingresando al sitio oficial de La Casa de los Famosos, seleccionando ‘vota’, o escaneando el código QR que se muestra durante la transmisión en Las Estrellas o ViX. Cuenta ViX: Es necesario iniciar sesión con una cuenta ViX.

◦ Los usuarios con ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos.

◦ Los usuarios sin ViX Premium reciben 1 voto gratuito por día.

Selección: Se elige al finalista entre los candidatos designados, que incluyen a Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Shiky o Aldo de Nigris. Los votos pueden concentrarse en uno o repartirse.

Confirmación: Al hacer clic en “Votar”, las selecciones se contabilizan al instante, lo que ayuda a posicionar al ganador en tiempo real

La identidad del habitante que ocupará el sexto lugar de la temporada será revelada el próximo miércoles 1 de octubre. La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 está programada para el domingo 5 de octubre. El ganador será quien apague las luces de la casa.