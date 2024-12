¿Hay riesgos por regalar mascotas durante Navidad? AC pide reflexionarlo

Asociaciones de rescate animal en Baja California Sur han hecho un llamado a la población para reflexionar sobre el impacto de regalar mascotas como si fueran simples objetos. Estas organizaciones piden evitar la adopción o compra de animales de compañía con fines de regalo, una práctica que puede resultar en maltrato o abandono.

Trinidad Arreola, representante de la Asociación Luna Voz de Esperanza AC, explicó en entrevista con CPS Noticias que su organización no permite adopciones para quienes buscan entregar una mascota como regalo, especialmente cuando se trata de menores de edad. Esta medida busca reducir los riesgos asociados al trato irresponsable y garantizar el bienestar de los animales.

“Nosotros no damos en adopción cuando la gente dice “quiero regalarlo a mi hijo o a la novia” en diciembre como un regalo de navidad. Un perrito no son cosas, al principio para las personas es un regalo hermoso porque es un cachorrito, pero los cachorros crecen y después son aquellos perros que están dando en adopción o que los abandonan porque de paso de ser novedad ya después no (…)

Las personas que estamos en este tema de ayudar a los animales y quienes tenemos a cargo que rescatamos, nos molesta mucho ver que las personas los vean como si fuera una cosa, como un juguete y ellos no son un juguete”, expresó.