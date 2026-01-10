Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
¿Conoces las rutas y horarios del tranaporte público “Tiburón Urbano” de La Paz?

El sistema de transporte de La Paz, Baja California Sur, se ha modernizado y ahora el Tiburón Urbano se ha vuelto una nueva y mejor alternativa: conoce sus rutas y horarios
9 enero, 2026
¿Tiburones Urbanos, conoces las rutas?

Las unidades de transporte público conocidas como Tiburón Urbano operan en La Paz como una alternativa moderna que cubre trayectos estratégicos y atiende la demanda diaria de movilidad urbana, mediante rutas definidas y paradas establecidas que conectan zonas habitacionales, educativas y comerciales.

El sistema mantiene un horario continuo de 5:30 a 22:30 horas, con una frecuencia aproximada de 20 minutos entre unidades, lo que permite a los usuarios planificar traslados constantes a lo largo del día en distintos puntos de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Las unidades del Tiburón Urbano cuentan con aire acondicionado, sistemas de videovigilancia y botón de pánico, además de que algunas incorporan rampas para personas con discapacidad, lo que refuerza condiciones de seguridad, inclusión y comodidad durante el servicio.

El proyecto inició operaciones el 19 de agosto de 2024, cuando comenzó a brindar atención en dos trayectos principales: Panteón-Camino Real y Vinoromas-Camino Real, integrados al Sistema Municipal del Transporte como parte de una estrategia de movilidad urbana.

La Ruta 01, que conecta Vinoromas-Camino Real, inicia su recorrido en el acceso al fraccionamiento Vinoromas y llega hasta el cruce de las calles Salmón y Calzada Camino Real, al sur de La Paz, manteniendo el mismo trazo en los recorridos de ida y regreso.

Durante su trayecto, la Ruta 01 circula por puntos de alta afluencia como la Parroquia San Juan Bautista, el módulo del INE de la colonia 8 de Octubre, el Instituto Tecnológico de La Paz, Soriana Forjadores y la Clínica No. 34 del IMSS, donde se concentran diversas paradas de ascenso y descenso.

Además, las unidades de Tiburón Urbano extienden su cobertura hacia la colonia Guadalupe Victoria, mientras que el acceso a la colonia Márquez de León se realiza por las calles Municipio Libre y Calle 1, optimizando los recorridos dentro de las rutas establecidas.

En el arranque del servicio, la Ruta 02 Panteón-Camino Real iniciaba en el cruce de Monterrey y Chiapas, en la colonia Rinconada Agustín Olachea, y concluía en el retorno Vista Real, atravesando sitios como el Panteón de los Sanjuanes, la Catedral, el Teatro de la Ciudad, el CRIT, el ISSSTE Conchalito y zonas comerciales del sur de la ciudad.

Semanas después de su puesta en marcha, la Ruta 02 fue modificada para dar servicio a la Universidad Tecnológica de La Paz, incorporando paradas en las colonias Santa María y Puesta del Sol, una adecuación que amplía la cobertura del sistema y beneficia a estudiantes que anteriormente no contaban con transporte público regular.

