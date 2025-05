“Conozco narcos con visa”, dice diputado de Morena al defender a Marina del Pilar

El debate en el Congreso de Baja California sobre la revocación de la visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda escaló de tono cuando el diputado morenista Danny Fidel Mogollón justificó el caso al declarar que conoce narcos y tratantes de personas que, a pesar de sus antecedentes, sí cuentan con visa para ingresar a Estados Unidos.

Las palabras del legislador generaron reacciones inmediatas dentro y fuera del recinto.

El comentario surgió en medio de la discusión sobre un posible llamado a comparecer a la mandataria estatal para que explique públicamente los motivos por los cuales el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa, tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres, el pasado 10 de mayo.

Mogollón sostuvo que la medida estadounidense es meramente administrativa y no implica un acto criminal, y pidió a sus compañeros legisladores respetar la presunción de inocencia de la gobernadora. También cuestionó la autoridad de Estados Unidos para juzgar la honorabilidad de los funcionarios mexicanos.

“El hecho de no tener visa no impide gobernar, y no es indicador de que haya delito alguno”, dijo, al recalcar que muchos otros gobernadores tampoco cuentan con el documento.