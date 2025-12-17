¿Quién es Esthela Damián Peralta?, la nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó este miércoles a Esthela Damián Peralta como la nueva consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien recientemente fue ratificada como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El nombramiento de Esthela Damián Peralta fue oficializado por el Gobierno de México a través de un comunicado y en redes sociales oficiales, donde se destacó su trayectoria en el servicio público y su formación académica en derecho.

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con una maestría en Educación. Antes de asumir como consejera Jurídica, se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cargo desde el cual lideró estrategias de atención a las causas de la violencia con enfoque jurídico y social.

La nueva consejera Jurídica trabajó de cerca con la mandataria federal durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde fue secretaria particular de Sheinbaum. También ocupó la dirección general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF CDMX) y fue secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, espacios en los que impulsó políticas públicas con enfoque de derechos humanos y fortalecimiento institucional.

El puesto de consejera Jurídica es clave dentro del Ejecutivo federal, ya que asesora legalmente a la Presidencia, revisa y propone iniciativas jurídicas, y articula las acciones normativas del gobierno. El relevo se produce tras los recientes cambios en la FGR y refleja ajustes en el equipo cercano de la presidenta Sheinbaum.

Al agradecer la confianza de la presidenta por medio de sus redes sociales, Esthela Damián Peralta afirmó que asume el cargo con responsabilidad y compromiso con el marco legal y la función pública, en un momento en que la administración enfrenta retos jurídicos y políticos relevantes.